Final Fantasy VII Remake Intergrade per PS5 è stato sviluppato con un team di esperti dedicato solo all' illuminazione

(Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo l'annuncio diVII, Square Enix ha spiegato in dettaglio come ha cambiato le texture e l', e come ha aggiunto gli effetti di nebbia. Durante il recente evento online di Sony, il produttore diYoshinori Kitase ha esaminato le modifiche introdotte nella versione PS5. La maggior parte delle informazioni erano nuove, ma mentre descriveva in dettaglio alcuni dei miglioramenti, Hatsune Matsushima ha notato qualcosa di particolare e ha chiesto allo studio delucidazioni riguardo un cambiamento in particolare, ovvero l'. Prendendo come esempio l'albero nell'edificio Shinra, ènotato come sia diverso rispetto alla versione PS4. In realtà, ...

Advertising

bkahg__ : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy VI - The Decisive Battle Composer: Nobuo Uematsu - zee_odd : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy VII - Fight On! Composer: Nobuo Uematsu - DataAugmented : RT @Eurogamer_it: #FFVIIRemakeIntergrade: su #PS5 un team dedicato solo all'illuminazione. - Eurogamer_it : #FFVIIRemakeIntergrade: su #PS5 un team dedicato solo all'illuminazione. - KIRITOGHka : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy VII - Fight On! Composer: Nobuo Uematsu -

Ultime Notizie dalla rete : Final Fantasy

Nella giornata di oggi, Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer per il suo imminenteVII Remake Intergrade , la riedizione ampliata e migliorata per PlayStation 5 . Il trailer, a onor del vero, non è nuovo: si tratta dello stesso video pubblicato all'annuncio di ......Eccellenza in Musica Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red / CD Projekt) DOOM Eternal (id Software / Bethesda Softworks) Ori and the Will of the Wisps (Moon Studios / Xbox Game Studios)VII ...In Final Fantasy VII Remake Intergrade per PS5 è stato impiegato un team interamente dedicato all'illuminazione.Ultimamente stanno tornando in auge parecchie saghe degne di nota, come Final Fantasy VII, i Crash, Shadow of the Colossus e molte altre. Oltre ai remake, parecchie serie stanno vedendo anche dei rebo ...