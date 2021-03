Fico: “Serve sforzo per garantire il principio dell’acqua pubblica. In Italia proposte di legge sono bloccate nelle commissioni” (Di lunedì 22 marzo 2021) “La Giornata mondiale dell’acqua ricorda alle istituzioni di tutto il mondo la necessità di preservare una risorsa che sta diventando sempre più scarsa. L’accesso all’acqua costituisce un diritto fondamentale per tutelare la salute e assicurare il rispetto della dignità di esseri umani. E questo vale ancor di più durante una pandemia. Purtroppo ancora oggi il diritto umano all’acqua non è garantito in diversi Stati del pianeta: una persona su dieci non ha un accesso sicuro a questa risorsa vitale”. Lo afferma in un videomessaggio il presidente della Camera, Roberto Fico.“Serve uno sforzo globale – aggiunge – per garantire ovunque nel mondo l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile e virtuosa, come sottolinea anche l’Agenda 2030 delle Nazione Unite che dedica a questo scopo un apposito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) “La Giornata mondialericorda alle istituzioni di tutto il mondo la necessità di preservare una risorsa che sta diventando sempre più scarsa. L’accesso all’acqua costituisce un diritto fondamentale per tutelare la salute e assicurare il rispetto della dignità di esseri umani. E questo vale ancor di più durante una pandemia. Purtroppo ancora oggi il diritto umano all’acqua non è garantito in diversi Stati del pianeta: una persona su dieci non ha un accesso sicuro a questa risorsa vitale”. Lo afferma in un videomessaggio il presidente della Camera, Roberto.“unoglobale – aggiunge – perovunque nel mondo l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile e virtuosa, come sottolinea anche l’Agenda 2030 delle Nazione Unite che dedica a questo scopo un apposito ...

