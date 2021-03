“È l’unico modo…”. Marco Maddaloni, la frase sull’Isola dei famosi gli scappa in diretta (Di lunedì 22 marzo 2021) L’Isola dei famosi è iniziato da una sola settimana ma fa già parlare molto. A tenere banco in studio c’è stato il botta e riposta tra Tommaso Zorzi e Akash, nel quale si è intromessa anche Iva Zanicchi. Si è riproposto il mistero che avvolge la sua identità Il naufrago, già protagonista di numerose trasmissioni tv, in passato si faceva chiamare alternativamente Pablo Andrea Romeo, solo Andrea P. e anche Pedro Pablo. e ha risposto dicendo che questa è una vicenda già affrontata in passato a Ballando con le Stelle, dove la questione fu sollevata da Selvaggia Lucarelli. Akash ha minacciato anche di abbandonare L’Isola dei famosi: “Il trash non mi appartiene. Zorzi deve abbassare le sue ali. Io ho una carriera fuori che mi aspetta, grazie a Dio”. Alla fine la Blasi ha cercato di spegnere la polemica e ha dato sostegno al naufrago per fargli continuare ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) L’Isola deiè iniziato da una sola settimana ma fa già parlare molto. A tenere banco in studio c’è stato il botta e riposta tra Tommaso Zorzi e Akash, nel quale si è intromessa anche Iva Zanicchi. Si è riproposto il mistero che avvolge la sua identità Il naufrago, già protagonista di numerose trasmissioni tv, in passato si faceva chiamare alternativamente Pablo Andrea Romeo, solo Andrea P. e anche Pedro Pablo. e ha risposto dicendo che questa è una vicenda già affrontata in passato a Ballando con le Stelle, dove la questione fu sollevata da Selvaggia Lucarelli. Akash ha minacciato anche di abbandonare L’Isola dei: “Il trash non mi appartiene. Zorzi deve abbassare le sue ali. Io ho una carriera fuori che mi aspetta, grazie a Dio”. Alla fine la Blasi ha cercato di spegnere la polemica e ha dato sostegno al naufrago per fargli continuare ...

Advertising

francescacheeks : Aspettavate da tempo questa notizia, e io con voi ???? L’1 e 2 aprile faremo degli instore virtuali ??! Sarà un modo u… - TeresaBellanova : 'Credo nella vaccinazione e farò la seconda dose. Mi sembra l’unico modo per vincere il Covid”. Simona Riussi, mogl… - fanpage : La moglie del prof morto a Biella farà la seconda dose di #vaccino:'Fatelo tutti, è l'unico modo che abbiamo per vi… - hockeybotabc : RT @Yi_Benevolence: Sabotaggio. Mettere in cattiva luce la sanità lombarda e mostrare quanto è buona quella nel Lazio è l'unico modo che i… - caotica1989 : RT @Benji_Mascolo: Non è facile perdonare se stessi. Ma se vuoi iniziare ad amarti, è l’unico modo. -