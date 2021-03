Diletta Leotta cavallerizza per qualche ora: con lei c’è Can Yaman (Di lunedì 22 marzo 2021) Ad aiutarla a mettersi in sella il suo fidanzato, Can Yaman. Diletta Leotta e l'attore condividono la passione per i cavalli. La conduttrice di Dazn ha pubblicato il video della sua passeggiata a cavallo e nelle immagini si è visto proprio lui, l'attore del momento, che pare possa diventare presto suo marito. Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 22 marzo 2021) Ad aiutarla a mettersi in sella il suo fidanzato, Cane l'attore condividono la passione per i cavalli. La conduttrice di Dazn ha pubblicato il video della sua passeggiata a cavallo e nelle immagini si è visto proprio lui, l'attore del momento, che pare possa diventare presto suo marito. Golssip.

Advertising

zazoomblog : Diletta Leotta e Alessandro Siani beccati che succede? Dov’è Can Yaman? - #Diletta #Leotta #Alessandro #Siani - GossipItalia3 : Diletta Leotta, la scollatura supersexy infiamma la diretta #gossipitalianews - KESARA66877303 : RT @Radio_Speaker: Credi di sapere tutto su @DilettaLeotta? Ecco 3 cose che non sapevi su di lei: - Ha presentato il primo #rdsacademy -… - NaghmehDar : RT @Radio_Speaker: Credi di sapere tutto su @DilettaLeotta? Ecco 3 cose che non sapevi su di lei: - Ha presentato il primo #rdsacademy -… - NDarghahi2 : RT @Radio_Speaker: Credi di sapere tutto su @DilettaLeotta? Ecco 3 cose che non sapevi su di lei: - Ha presentato il primo #rdsacademy -… -