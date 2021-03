Dati di vendita britannici: risultati videogiochi fino a 21/3/2021 (Di lunedì 22 marzo 2021) I videogiochi più amati dai britannici restano Animal Crossing: New Horizons e Hades; ecco un riassunto degli ultimi Dati di vendita In modo più tempestivo rispetto a settimana scorsa, abbiamo riassunto gli ultimi Dati di vendita per i videogiochi sul suolo inglese. Partiamo subito con una conferma: dopo aver perso la medaglia d’oro in favore di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, torna a ritrovarsi sulla vetta Animal Crossing: New Horizons. Il simulatore di vita della Grande N perde il 7% delle vendite, ma nonostante ciò si riprende comunque il trono. Un calo del 19% però non riesce a scalzare eccessivamente il platformer coi baffi, che infatti si ritrova solo in seconda posizione. A farne le spese, però, è l’Uomo Ragno. Gli ultimi Dati di ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 22 marzo 2021) Ipiù amati dairestano Animal Crossing: New Horizons e Hades; ecco un riassunto degli ultimidiIn modo più tempestivo rispetto a settimana scorsa, abbiamo riassunto gli ultimidiper isul suolo inglese. Partiamo subito con una conferma: dopo aver perso la medaglia d’oro in favore di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, torna a ritrovarsi sulla vetta Animal Crossing: New Horizons. Il simulatore di vita della Grande N perde il 7% delle vendite, ma nonostante ciò si riprende comunque il trono. Un calo del 19% però non riesce a scalzare eccessivamente il platformer coi baffi, che infatti si ritrova solo in seconda posizione. A farne le spese, però, è l’Uomo Ragno. Gli ultimidi ...

