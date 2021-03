Covid in Toscana: 1.140 nuovi casi e 23 morti in 24 ore, risalgono i ricoveri (Di lunedì 22 marzo 2021) Covid Toscana oggi, sono 1.140 i nuovi casi positivi al Covid in regione (1.101 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 183.496 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 1.140 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa (il 22% ha meno di 20 anni). Covid Toscana oggi: i casi di positività sul territorio Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (1.101 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). Sono 49.188 i casi complessivi ad oggi a Firenze (246 in ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 22 marzo 2021)oggi, sono 1.140 ipositivi alin regione (1.101 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 183.496 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. Isono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 1.140positivi odierni è di 43 anni circa (il 22% ha meno di 20 anni).oggi: idi positività sul territorio Di seguito idi positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (1.101 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). Sono 49.188 icomplessivi ad oggi a Firenze (246 in ...

