Covid Germania, lockdown e restrizioni fino al 18 aprile (Di lunedì 22 marzo 2021) (Adnkronos) – La Germania in lockdown fino a dopo metà aprile per arginare i contagi di Coronavirus. Lo confermano oggi i media tedeschi. Le restrizioni e le misure di lockdown verranno prorogate fino al 18 aprile nel Paese. La decisione è stata concordata dai partecipanti alla riunione tra autorità federali e regionali tedesche ancora in corso, secondo la Bild. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

