Buoni sconto Amazon e Esselunga, la nuova truffa su WhatsApp: tutto quello che c’è da sapere per evitarla (Di lunedì 22 marzo 2021) Messaggi WhatsApp che invitano a cliccare per fantomatici giochi a premi a tema Esselunga e Amazon, ma in realtà sono truffe. In gergo si chiama “phishing” ed è un’attività illecita che, complice la crescita esorbitante degli acquisti online, si sta moltiplicando giorno dopo giorno: c’è chi si è visto fregare dal conto correnteaddirittura 19mila euro con un solo sms. Nel caso dei “Buoni di Esselunga” il messaggio arriva su WhatsApp e si propone come gioco a premi. “Celebrazioni del 70° anniversario. Vinci regali gratuiti, buona fortuna”, il tutto accompagno dal logo dell’azienda e sotto c’è il link-truffa. Ma attenzione: Esselunga non ha ancora compiuto settant’anni, essendo stata fondata nel 1957. Inoltre il link non rimanda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Messaggiche invitano a cliccare per fantomatici giochi a premi a tema, ma in realtà sono truffe. In gergo si chiama “phishing” ed è un’attività illecita che, complice la crescita esorbitante degli acquisti online, si sta moltiplicando giorno dopo giorno: c’è chi si è visto fregare dal conto correnteaddirittura 19mila euro con un solo sms. Nel caso dei “di” il messaggio arriva sue si propone come gioco a premi. “Celebrazioni del 70° anniversario. Vinci regali gratuiti, buona fortuna”, ilaccompagno dal logo dell’azienda e sotto c’è il link-. Ma attenzione:non ha ancora compiuto settant’anni, essendo stata fondata nel 1957. Inoltre il link non rimanda ...

Advertising

Corriere : Occhio alla nuova truffa via WhatsApp: con finti buoni sconto di Esselunga rubano i tuoi dati - FQMagazineit : Buoni sconto Amazon e Esselunga, la nuova truffa su WhatsApp: tutto quello che c’è da sapere per evitarla - babyjohnlocked : @just_a_hobbit è un costest avviato dall'app di shopping online SHEIN che regala punti/buoni sconto per comprare vestiti - ScarpeChic : Shoe Chic Boutique vi ricorda che al momento sta offrendo il 20% di sconto su tutte le collezioni per ricordare la… - Piergiulio58 : L'anniversario Coop e i buoni sconto Esselunga: le truffe su WhatsApp che rubano i nostri dati-… -