Benno Neumair | spunta un dettaglio da brividi sulla vita coi genitori

(Di lunedì 22 marzo 2021) Secondo gli ultimi sviluppi sul drammatico caso di Bolzano, idiavevano in qualche modo presagito la tragedia: ecco come e perché. In casasi respirava un clima di tensione e terrore da mesi. Idiavevano paura di lui, tanto da far sparire coltelli e oggetti appuntiti in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Benno Neumair

I genitori d iavrebbero avut o paura del figlio ormai da mesi. Laura Perselli, 68 anni e il marito Peter, 63, non solo avevano preso l'abitudine di chiudersi in camera la notte mentre ...Due settimane faaveva confessato il duplice omicidio dei genitori. 'Avevamo litigato per i soliti motivi. Io volevo finirla lì ma lui continuava e allora…'. Poiracconta che gli è capitata ...I genitori di Benno Neumair avrebbero avuto paura del figlio ormai da mesi. Laura Perselli, 68 anni e il marito Peter Neumair, 63, non solo avevano preso l'abitudine di chiudersi in ...I medici avevano diagnosticato al giovane insegnante una schizofrenia paranoide, che sembra non sia stata mai curata.