Benno Neumair i dettagli sconvolgenti delle sue confessioni | adesso è tutto pubblico

(Di lunedì 22 marzo 2021)ultime notizie: il 30enne ha raccontato tutta la verità agli inquirenti? Oppure ha volutamente omesso particolari importanti al solo scopo di ‘alleggerire’ la sua gravissima situazione? Sono stati desecretati i due verbali che contengono le sue. Le esatte parole che ha pronunciato quando, dopo il ritrovamento nell’Adige, lo scorso 4 febbraio, del cadavere della madre, ha deciso di assumersi la responsabilità dell’omicidio dei suoi genitori. Peter ee Laura Perselli scomparvero la sera del 4 gennaio 2021. Strangolati in due tempi diversi dal figlio maggiore, reo confesso dei delitti. Nella puntata andata in onda venerdì 19 marzo, la trasmissione Quarto Grado ha dedicato un focus alla drammatica vicenda. “Papà mi rinfacciava che non valessi niente, così l’ho ...

BOLZANO - 'Papà mi diceva sempre che non valevo niente '. Questa sarebbe stata la motivazione dell'ennesima lite tra Benno Neumair e suo padre secondo quanto confessato dal 30enne . Che i rapporti tra padre e figlio fossero complicati e conflittuali era già emerso dalle indagini, ma nel corso degli interrogatori ...I soldi, le continue liti e poi quel gesto prima contro il padre e poi contro la madre. Parole che arrivano dai verbali dell'interrogatorio a Benno Neumair, unico imputato per l'omicidio dei genitori scomparsi lo scorso 4 gennaio a Bolzano. 'Papà mi rinfacciava che non valessi niente. Era uscito fuori il discorso delle mie responsabilità, ...