Von der Leyen: “L’Europa non può donare i vaccini” (Di domenica 21 marzo 2021) Ursula von der Leyen sul progetto Covax: “L’Europa non può donare i vaccini. Abbiamo già distribuito 30 milioni di dosi”. ROMA – Ursula von der Leyen blocca al momento il progetto Covax. Intervenuta al Funke Media Group e riportata dall’Adnkronos, la presidente della Commissione europea ha confermato l’intenzione dell’Ue di non donare dosi: “C’è una certa pressione da parte degli Stati membri per ottenere i vaccini. Il meccanismo della cessione delle dosi non potrà iniziare fino a quando non avremo una produzione nell’Ue. Ad oggi abbiamo già distribuito 30 milioni di dosi a 52 Paesi“. Passa la ‘linea dura’ del premier Draghi La discussione sul rispetto del progetto Covax è stata molto accesa anche nell’ultimo Consiglio europeo. Macron e Merkel avevano chiesto ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 marzo 2021) Ursula von dersul progetto Covax: “non può. Abbiamo già distribuito 30 milioni di dosi”. ROMA – Ursula von derblocca al momento il progetto Covax. Intervenuta al Funke Media Group e riportata dall’Adnkronos, la presidente della Commissione europea ha confermato l’intenzione dell’Ue di nondosi: “C’è una certa pressione da parte degli Stati membri per ottenere i. Il meccanismo della cessione delle dosi non potrà iniziare fino a quando non avremo una produzione nell’Ue. Ad oggi abbiamo già distribuito 30 milioni di dosi a 52 Paesi“. Passa la ‘linea dura’ del premier Draghi La discussione sul rispetto del progetto Covax è stata molto accesa anche nell’ultimo Consiglio europeo. Macron e Merkel avevano chiesto ...

Advertising

repubblica : ?? Ue, von der Leyen annuncia l'accordo con Pfizer per accelerare: 'Dieci milioni di dosi entro giugno' - NaomiOhReally : Figures for EU vaccine deliveries from von der Leyen: 100 million in Q1 (Pfizer and Moderna as expected, AstraZenec… - Marcozanni86 : E anche il dogma dei difensori del multilateralismo a tutti i costi si sgretola di fronte alla realtà #EU #VdL… - news_mondo_h24 : Von der Leyen: “L’Europa non può donare i vaccini” - BlobRai3 : Servono leadership mischiate, specie adesso che in Europa ci sono Angela Merkel, Ursula Von der Leyen e Christine L… -