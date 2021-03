Vittorio Sgarbi | “Ho un cancro | cerco di resistere”

Leggi su dilei

(Di domenica 21 marzo 2021) Il programma radiofonico La Zanzara, condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, ha ospitato durante la messa in ondache, per la prima volta e in esclusiva, ha parlato in diretta dei suoi problemi di salute. Con il suo tipico approccio diretto e senza peli sulla lingua, il critico d’arte ha detto di stare attraversando un momento delicato. Dopo aver confessato di essersi ammalato contraendo anche lui il Coronavirus – ma in modo asintomatico-ha poi spiegato che, a seguito di alcune analisi alla prostata, sarebbe emerso un ingrossamento attualmente oggetto di approfondimento da parte degli specialisti che lo stanno seguendo. Al momento, ha comunque aggiunto, non ci sarebbero metastasi ma, anche se circoscritto, si tratta comunque di un tumore. Un problema di salute di certo non indifferente il suo. Lui stesso ...