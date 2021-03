Speranza: AstraZeneca, cautela ma tutti i vaccini sono sicuri (Di domenica 21 marzo 2021) 'Io questi fatti - ha aggiunto Speranza - non li leggo come un difetto di comunicazione, ma come una scelta di massima attenzione alla tutela della sicurezza di tutti'. 'Se uno rifiuta (il vaccino ... Leggi su askanews (Di domenica 21 marzo 2021) 'Io questi fatti - ha aggiunto- non li leggo come un difetto di comunicazione, ma come una scelta di massima attenzione alla tutela della sicurezza di'. 'Se uno rifiuta (il vaccino ...

Advertising

renatobrunetta : Grazie al Commissario straordinario per l'emergenza #Covid19, Francesco Figliuolo e al Capo della Protezione Civile… - fanpage : Vaccini, Speranza: “Sospensione AstraZeneca segnale di attenzione. Campagna ripresa con successo” - repubblica : ?? Sospensione precauzionale AstraZeneca, Aifa dara' presto indicazioni per chi ha gia' fatto prima dose. Colloquio… - dan2cil : RT @LaVeritaWeb: Lunedì 15, data in cui all'Aifa viene imposto lo stop al vaccino inglese, il direttore dell'Agenzia aggiorna il suo curric… - ilfubannato : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I giochi di poltrone di Speranza dietro il pasticcio Astrazeneca • Sovranismo? Con Dra… -