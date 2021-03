Serie A | le partite della 28esima giornata Risultati e classifica

Advertising

andrea_pizzoli : @augustociardi75 @RiccardoValoti insomma cosa abbiamo fatto di male per meritare quest ultimi anni , di tutto cazzo… - ilaria_tufano : Della serie con alcuni giocatori rientrati le partite si vincono giocando anche bene. Dove sono coloro che incolpa… - coldpatrix : RT @PierpaV: Lecce-Salernitana sarà la sfida fra le due squadre agli antipodi della Serie B. Il miglior attacco del Lecce (58 gol) contro l… - PierpaV : Lecce-Salernitana sarà la sfida fra le due squadre agli antipodi della Serie B. Il miglior attacco del Lecce (58 go… - PaolaDiCaro : @Sardanapalooo @OfficialASRoma È l’unica cosa che perdono, perché è cattiveria pretendere freddezza in quei momenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie partite

...sfoderano un'altra prestazione coi fiocchi collezionando il 15° successo nelle ultime 18. ... A SENSO UNICO ? Koeman cavalca l'onda della strepitosapositiva degli ultimi due mesi ...Si rimprovera qualcosa a livello di preparazione di queste? "Sono sempre aperto alle critiche. Non abbiamo avuto molto tempo per preparare la partita, lo abbiamo fatto in un giorno. E' una ...Nelle partite domenicali del torneo cadetto, la Reggina raggiunge il Chievo nel finale. La Salernitana batte il Brescia e si porta al terzo posto.Diretta Salernitana Brescia streaming video tv oggi 21 marzo: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, Serie B 30^ giornata.