Roma, i convocati di Fonseca per il Napoli (Di domenica 21 marzo 2021) La Roma ha reso noto i calciatori convocati da Paulo Fonseca per la gara contro il Napoli, in programma questa sera alle ore 20.45. Confermate le assenze di Smalling e Mkhitaryan. Di seguito l'elenco completo: Portieri: Farelli, Pau Lopez, Mirante.Difensori: Karsdorp, Ibanez, Reynolds, Fazio, Kumbulla, Peres, Santon, Mancini Spinazzola, Calafiori.Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara, Pastore.Attaccanti: El Shaarawy, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez. Foto: twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

