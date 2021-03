Principe William, fonte ai media: "Non si sente intrappolato nella famiglia reale" (Di domenica 21 marzo 2021) Il Principe William non si sente affatto "intrappolato" nel sistema della monarchia britannica e le suggestioni del fratello Harry sono ben lontane "dal colpire nel segno". A dirlo è una fonta vicina ... Leggi su quotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Ilnon siaffatto "" nel sistema della monarchia britannica e le suggestioni del fratello Harry sono ben lontane "dal colpire nel segno". A dirlo è una fonta vicina ...

Advertising

ailaikiuu : RT @cillianseyes: È Cillian Murphy che porta bene i suoi anni non è la calvizie del principe William il punto, lo volete capire o no? - INYOUREYESZ4YN : la mia tl è piena di foto del principe William - willsolacestan : ma solo io non capisco il significato? i mean la bellezza è soggettiva ed è simpatica la cosa quando ci si mettono… - alessiaercoli2 : @1D_Mendes_ Il principe harry e il principe william - yonceilish : RT @cillianseyes: È Cillian Murphy che porta bene i suoi anni non è la calvizie del principe William il punto, lo volete capire o no? -