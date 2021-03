Pirlo distrutto dai tifosi: “Te ne devi andare” (Di domenica 21 marzo 2021) Passo falso della Juventus di Andrea Pirlo che si schianta contro il Benevento di Filippo Inzaghi. I campani vincono all’Allianz Arena. E’ una domenica pomeriggio amara per Andrea Pirlo e per la sua Juventus. La squadra bianconera esce sconfitta dalla gara contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Il match valido per il ventottesimo turno di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 21 marzo 2021) Passo falso della Juventus di Andreache si schianta contro il Benevento di Filippo Inzaghi. I campani vincono all’Allianz Arena. E’ una domenica pomeriggio amara per Andreae per la sua Juventus. La squadra bianconera esce sconfitta dalla gara contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Il match valido per il ventottesimo turno di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MariaC08220254 : @riccardorettori @_Furiaceca Paratici?? Se é vero, mi dispiace per Pirlo, ma quelli che hanno 'distrutto' la Juvent… - aureliodeluise : PIRLO PARATICI NEDVED E IL PRESIDENTE AGNELLI VIA SUBITO!!!!!!!! HANNO DISTRUTTO 9 ANNI DI VITTORIE FATE SCHIFO E… - LelloPinto : RT @LelloPinto: A Sarri si è rotto il cesso. Pirlo lo vuoi aggiustare? RAC CO MAN DA TO. Hai distrutto assieme ad Agnelli Nedved Paratici l… - LelloPinto : A Sarri si è rotto il cesso. Pirlo lo vuoi aggiustare? RAC CO MAN DA TO. Hai distrutto assieme ad Agnelli Nedved Pa… - Jean38095839 : @Ggnhooo @juventusfc @officialpes Ma quale lavorare Luigi. Se resta Pirlo rischiamo il quarto posto,... ANDREA AGN… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo distrutto Platini intervista: 'Devo tutto all'Avvocato, il mio padrino' Era distrutto. Lo incontrai con Antonio (Cabrini, ndr) che gli disse: "Tranquillo, il prossimo anno ... PIRLO - "Gli sarebbe piaciuto? Tantissimo. Uno di quei giocatori di cui si innamorava, come avere ...

Lutto per Carlos Tevez: morto il papà adottivo Segundo Carlitos, distrutto dalla notizia era molto legato a 'Don Segundo' e i due avevano un rapporto ... Pirlo: 'Bentancur? Capita di sbagliare ma la partita non finisce lì' Copa Libertadores Tevez trascina ...

Pirlo distrutto dai tifosi: “Te ne devi andare” SerieANews Juventus-Benevento, social furibondi: Morata, Bernardeschi e Pirlo ‘distrutti’ I tifosi della Juventus non hanno gradito la prestazione dei bianconeri nel primo tempo: sui social è un unico coro contro Morata ...

Calciomercato Juventus, Guelpa ‘distrugge’ Dybala: “Non è un top player” Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, pretendente per Allegri | In Premier col ‘pupillo’. Ai microfoni di CMIT TV di ‘Calciomercato.it’, il giornalista sportivo Luigi Guelpa afferma: ...

Era. Lo incontrai con Antonio (Cabrini, ndr) che gli disse: "Tranquillo, il prossimo anno ...- "Gli sarebbe piaciuto? Tantissimo. Uno di quei giocatori di cui si innamorava, come avere ...Carlitos,dalla notizia era molto legato a 'Don Segundo' e i due avevano un rapporto ...: 'Bentancur? Capita di sbagliare ma la partita non finisce lì' Copa Libertadores Tevez trascina ...I tifosi della Juventus non hanno gradito la prestazione dei bianconeri nel primo tempo: sui social è un unico coro contro Morata ...Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, pretendente per Allegri | In Premier col ‘pupillo’. Ai microfoni di CMIT TV di ‘Calciomercato.it’, il giornalista sportivo Luigi Guelpa afferma: ...