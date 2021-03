Mattarella “Non dimenticheremo mai le vittime innocenti delle mafie” (Di domenica 21 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La memoria è radice di una comunità. Fare memoria è condizione affinchè la libertà conquistata continui a essere trasmessa e vissuta come un bene indivisibile. Ecco perchè ricordare le donne e gli uomini che le mafie hanno barbaramente strappato alla vita e all'affetto dei loro cari, leggerne i nomi, tutti i nomi, non costituisce soltanto un dovere civico. E' di per sè un contributo significativo alla società libera dal giogo oppressivo delle mafie, è affermazione di principi di umanità incompatibili con i ricatti criminali, è fiducia nella legalità che sola può garantire il rispetto dei diritti, l'uguaglianza tra le persone, lo sviluppo solidale”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La memoria è radice di una comunità. Fare memoria è condizione affinchè la libertà conquistata continui a essere trasmessa e vissuta come un bene indivisibile. Ecco perchè ricordare le donne e gli uomini che lehanno barbaramente strappato alla vita e all'affetto dei loro cari, leggerne i nomi, tutti i nomi, non costituisce soltanto un dovere civico. E' di per sè un contributo significativo alla società libera dal giogo oppressivo, è affermazione di principi di umanità incompatibili con i ricatti criminali, è fiducia nella legalità che sola può garantire il rispetto dei diritti, l'uguaglianza tra le persone, lo sviluppo solidale”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo ...

