Masters1000 Miami 2021, Matteo Berrettini rinuncia al torneo in Florida. Possibile rientro a Montecarlo (Di lunedì 22 marzo 2021) Una situazione davvero complicata. L’elenco degli assenti in vista dell’ormai imminente Masters1000 di Miami (24 marzo-4 aprile) si allunga di ora in ora. Dopo i forfait di Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Roger Federer, Casper Ruud, Gael Monfils e Pablo Carreno Busta, considerando i giocatori di spicco, è arrivata la rinuncia Matteo Berrettini (n.10 del mondo), come rivelato dal collega di SuperTennis Luca Fiorino. L’azzurro, che sarebbe stato n.6 del seeding viste le tante defezioni, non prenderà parte a questo torneo. Evidentemente, il tennista romano ha bisogno ancora di cure per rimettersi definitivamente dal problema agli addominali presentatosi nel corso degli Australian Open 2021. Visualizza questo post su ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) Una situazione davvero complicata. L’elenco degli assenti in vista dell’ormai imminentedi(24 marzo-4 aprile) si allunga di ora in ora. Dopo i forfait di Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Roger Federer, Casper Ruud, Gael Monfils e Pablo Carreno Busta, considerando i giocatori di spicco, è arrivata la(n.10 del mondo), come rivelato dal collega di SuperTennis Luca Fiorino. L’azzurro, che sarebbe stato n.6 del seeding viste le tante defezioni, non prenderà parte a questo. Evidentemente, il tennista romano ha bisogno ancora di cure per rimettersi definitivamente dal problema agli addominali presentatosi nel corso degli Australian Open. Visualizza questo post su ...

