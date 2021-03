“Mani e gambe…”. Gianni Morandi, prima volta in video dopo l’incidente. Il cantante mostra le sue ferite (Di domenica 21 marzo 2021) “21marzo. È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione. La prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri. Con grande professionalità, tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi. Questi sono i primi passi….”. Gianni Morandi pubblica il primo video dopo l’incidente di 10 giorni fa. Aveva perso l’equilibrio cadendo su delle sterpaglie che stava bruciando riportando ustioni alle Mani e alle gambe. Ricoverato in un primo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 21 marzo 2021) “21marzo. È il primo giorno divera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione. Lacosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dalrio dottor Davide Melandri. Con grande professionalità, tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi. Questi sono i primi passi….”.pubblica il primodi 10 giorni fa. Aveva perso l’equilibrio cadendo su delle sterpaglie che stava bruciando riportando ustioni allee alle gambe. Ricoverato in un primo ...

