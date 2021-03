Lotta, Kakhelashvili sfiora la qualificazione olimpica (Di domenica 21 marzo 2021) Nikoloz Kakhelashvili, nei 97kg, è andato ad un passo dalla qualificazione olimpica nel terzo giorno di gare. Il Lottatore georgiano naturalizzato italiano ha dominato l’ucraino Oleksandr agli ottavi (8-0) e il bielorusso Aliaksandr Hrabovik (2-0) ai quarti di finale per poi uscire tra i rimpianti per un pareggio 5-5 con il finlandese Arvi Martin Savolainen deciso solamente da una proiezione da quattro punti dell’avversario con Nikoloz a terra. La prestazione dell’azzurro lascia comunque speranza in vista del torneo di qualificazione mondiale di inizio maggio, organizzato a Sofia, in Bulgaria. Domani pomeriggio intanto è in programma la finale per il bronzo. Bene Fabio Parisi (87kg) che è arrivato ai quarti di finale, dove è stato sconfitto dal russo Milad Valerikovitch Alirzaev (7-2). Eliminazione al ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) Nikoloz, nei 97kg, è andato ad un passo dallanel terzo giorno di gare. Iltore georgiano naturalizzato italiano ha dominato l’ucraino Oleksandr agli ottavi (8-0) e il bielorusso Aliaksandr Hrabovik (2-0) ai quarti di finale per poi uscire tra i rimpianti per un pareggio 5-5 con il finlandese Arvi Martin Savolainen deciso solamente da una proiezione da quattro punti dell’avversario con Nikoloz a terra. La prestazione dell’azzurro lascia comunque speranza in vista del torneo dimondiale di inizio maggio, organizzato a Sofia, in Bulgaria. Domani pomeriggio intanto è in programma la finale per il bronzo. Bene Fabio Parisi (87kg) che è arrivato ai quarti di finale, dove è stato sconfitto dal russo Milad Valerikovitch Alirzaev (7-2). Eliminazione al ...

