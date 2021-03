L'Isola dei Famosi: Iva Zanicchi pronta a far tacere Daniela Martani (Di domenica 21 marzo 2021) La nuova edizione de L'Isola dei Famosi è iniziata ormai da una settimana, ma nonostante questo si continua a parlare molto della partecipazione di Daniela Martani come concorrente. La partecipazione dell'ex gieffina alla quindicesima edizione del famoso reality show ha scatenato grandi polemiche ancora prima del suo sbarco sull'Isola. La donna è una convinta no vax e una fiera vegana che ha deciso di dimostrare a tutti il suo vero valore mangiando solo cocco, riso e frutti raccolti. Tra coloro che non amano la Martani c'è sicuramente l'opinionista Iva Zanicchi che, già dalla prima puntata de L'Isola dei Famosi non ha mancato di tirarle frecciatine nello studio di Ilary Blasi. Intervistata dal portale Adnkronos, la ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 21 marzo 2021) La nuova edizione de L'deiè iniziata ormai da una settimana, ma nonostante questo si continua a parlare molto della partecipazione dicome concorrente. La partecipazione dell'ex gieffina alla quindicesima edizione del famoso reality show ha scatenato grandi polemiche ancora prima del suo sbarco sull'. La donna è una convinta no vax e una fiera vegana che ha deciso di dimostrare a tutti il suo vero valore mangiando solo cocco, riso e frutti raccolti. Tra coloro che non amano lac'è sicuramente l'opinionista Ivache, già dalla prima puntata de L'deinon ha mancato di tirarle frecciatine nello studio di Ilary Blasi. Intervistata dal portale Adnkronos, la ...

Advertising

QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - infoitcultura : Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi all’attacco di una naufraga: “Potrebbe anche arrivare alle mani” - AndreaDianetti : RT @MediasetPlay: #IsolaParty arriva in streaming su Mediaset Play ogni lunedì e giovedì con @AndreaDianetti e @ValeriAngione... Dalle 20:4… -