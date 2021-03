Lazio, tre punti che pesano con Marusic. La Samp festeggia con Candreva: 1-0 sul Toro (Di domenica 21 marzo 2021) Torna alla vittoria la Sampdoria di Claudio Ranieri dopo 5 turni di astinenza, e lo fa ai danni del Torino grazie alla rete di Antonio Candreva, che conclude una bella azione corale dei doriani. Torino che invece non approfitta del passo falso del Cagliari, e si rimane ancora nelle zone calde della classifica. Importante la vittoria della Lazio a Udine, che rilancia le ambizioni europee dei biancocelesti. Primo tempo a maggiori tinte laziali, che trovano il gol con Marusic che raccoglie un velo di Luis Alberto sul passaggio di Milinkovic. Nella ripresa meglio i friulani, vicini al pareggio due volte con De Paul, ma Reina dice di no. Foto: Lazio Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Torna alla vittoria ladoria di Claudio Ranieri dopo 5 turni di astinenza, e lo fa ai danni del Torino grazie alla rete di Antonio, che conclude una bella azione corale dei doriani. Torino che invece non approfitta del passo falso del Cagliari, e si rimane ancora nelle zone calde della classifica. Importante la vittoria dellaa Udine, che rilancia le ambizioni europee dei biancocelesti. Primo tempo a maggiori tinte laziali, che trovano il gol conche raccoglie un velo di Luis Alberto sul passaggio di Milinkovic. Nella ripresa meglio i friulani, vicini al pareggio due volte con De Paul, ma Reina dice di no. Foto:Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

