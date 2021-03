Lazio, i convocati di Inzaghi per l’Udinese: out Caicedo, Fares e Luiz Felipe (Di domenica 21 marzo 2021) Simone Inzaghi. tecnico della Lazio, per la sfida contro l’Udinese di questo pomeriggio dovrà fare a meno di Caicedo, Fares e Luiz Felipe. Questo l’elenco completo dei convocati: Portieri: Alia, Reina, Strakosha;Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu;Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira;Attaccanti: Correa, Immobile, Muriqi. Foto: twitter Luis Alberto L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Simone. tecnico della, per la sfida controdi questo pomeriggio dovrà fare a meno di. Questo l’elenco completo dei: Portieri: Alia, Reina, Strakosha;Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu;Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira;Attaccanti: Correa, Immobile, Muriqi. Foto: twitter Luis Alberto L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

