La sfida di Letta per cambiare i vertici del Pd: «Subito due donne capogruppo» (Di domenica 21 marzo 2021) In Europa ci sono Angela Merkel, Ursula von Der Leyen e Christine Lagarde, «non possiamo essere quelli con uomini al comando e donne vice, quando va bene». A dirlo è il nuovo segretario del Pd, Enrico Letta che, intervistato dal Tirreno, prova a fare una fotografia della composizione del Pd. Non posso immaginare – dice – che nel nostro partito ci siano solo volti maschili al vertice». Per questo, il neo segretario rilancia annunciando l’arrivo di due donne come nuovi capogruppo di Camera e Senato. «Non c’è nessuna bocciatura per Delrio e Marcucci – chiarisce Letta – sono tra le figure di maggior rilievo che abbiamo, hanno lavorato benissimo e potranno tornare utilissimi in altri ruoli. Siamo intorno alla metà della legislatura ed è giusto lasciare spazio a due donne». Sulla ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021) In Europa ci sono Angela Merkel, Ursula von Der Leyen e Christine Lagarde, «non possiamo essere quelli con uomini al comando evice, quando va bene». A dirlo è il nuovo segretario del Pd, Enricoche, intervistato dal Tirreno, prova a fare una fotografia della composizione del Pd. Non posso immaginare – dice – che nel nostro partito ci siano solo volti maschili al vertice». Per questo, il neo segretario rilancia annunciando l’arrivo di duecome nuovidi Camera e Senato. «Non c’è nessuna bocciatura per Delrio e Marcucci – chiarisce– sono tra le figure di maggior rilievo che abbiamo, hanno lavorato benissimo e potranno tornare utilissimi in altri ruoli. Siamo intorno alla metà della legislatura ed è giusto lasciare spazio a due». Sulla ...

Advertising

HuffPostItalia : Renzi sfida (di nuovo) Letta: 'Siete riformisti? Dimostratelo su giustizia e cantieri' - ilriformista : In assemblea di IV @matteorenzi sfida @EnricoLetta a scegliere da che parte stare: riformismo o alleanza con Conte - repubblica : Oggi su Rep: ?? Italia Viva, Renzi lancia la sfida al Pd: “Noi mai con Conte. E voi?”. In settimana il confronto con… - vivinbaro : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Italia Viva, Renzi lancia la sfida al Pd: “Noi mai con Conte. E voi?”. In settimana il confronto con Letta [… - EnzoDeLuca19881 : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Italia Viva, Renzi lancia la sfida al Pd: “Noi mai con Conte. E voi?”. In settimana il confronto con Letta [… -