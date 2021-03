Juve-Benevento 0-1, flop bianconero e Pirlo disastro (Di domenica 21 marzo 2021) La Juventus perde clamorosamente in casa contro il Benevento, che passa per 1-0 all’Allianz Stadium. I campani, a segno al 74? con Gaich, conquistano i 3 punti contro la disastrosa formazione di Pirlo. La Juve, dopo la pessima avventura in Champions, corona il periodo nero con la sconfitta che cancella le residue velleità di scudetto e rimette in discussione la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri, con il solito gioco prevedibile ad un ritmo lentissimo, riescono comunque a creare più di un’occasione da gol. Morata spreca tutto quello che gli capita tra i piedi, Ronaldo c’è ma non si vede. Il Benevento si difende con ordine e al 74? colpisce sfruttando un clamoroso errore di Arthur, che regala palla a Gaich: l’attaccante controlla e fa centro. La squadra di ... Leggi su funweek (Di domenica 21 marzo 2021) Lantus perde clamorosamente in casa contro il, che passa per 1-0 all’Allianz Stadium. I campani, a segno al 74? con Gaich, conquistano i 3 punti contro lasa formazione di. La, dopo la pessima avventura in Champions, corona il periodo nero con la sconfitta che cancella le residue velleità di scudetto e rimette in discussione la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri, con il solito gioco prevedibile ad un ritmo lentissimo, riescono comunque a creare più di un’occasione da gol. Morata spreca tutto quello che gli capita tra i piedi, Ronaldo c’è ma non si vede. Ilsi difende con ordine e al 74? colpisce sfruttando un clamoroso errore di Arthur, che regala palla a Gaich: l’attaccante controlla e fa centro. La squadra di ...

