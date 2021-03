Il tweet del Benevento è un inno di sfrenata (e incomprensibile…) felicità (Di domenica 21 marzo 2021) Un grande colpo in casa della Juve, tre punti che possono valere la salvezza. E il tweet del Benevento è un inno di sfrenata e incomprensibile felicità. Incomprensibile perché si capisce poco, volutamente, nel senso che c’è poco da scrivere. E molto da festeggiare… abxjekshxbsjsoxowjabZzzjsospoaahzkzlnxnehsxiaoqlzlxndnsjzozkansbhzowlanzbxjeiaOqplalPabdbsms #JuventusBenevento — Benevento Calcio (@bncalcio) March 21, 2021 Foto: Twitter Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Un grande colpo in casa della Juve, tre punti che possono valere la salvezza. E ildelè undie incomprensibile. Incomprensibile perché si capisce poco, volutamente, nel senso che c’è poco da scrivere. E molto da festeggiare… abxjekshxbsjsoxowjabZzzjsospoaahzkzlnxnehsxiaoqlzlxndnsjzozkansbhzowlanzbxjeiaOqplalPabdbsms #JuventusCalcio (@bncalcio) March 21, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

