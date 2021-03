Gf Vip 5 | Sonia Lorenzini replica a chi l’ha accusata di essersi intromessa tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò e rivela su quale coppia formatasi nella Casa punterebbe

Advertising

Giulsmyworld : RT @LivviElisa: Gf vip 5 Aggiungo Carlotta Sonia e Max Tutti gli altri nel cesso.. #mellos #prelemi #prelemello #ruters #marioermitofanpage… - piccolaprelemi : RT @LivviElisa: Gf vip 5 Aggiungo Carlotta Sonia e Max Tutti gli altri nel cesso.. #mellos #prelemi #prelemello #ruters #marioermitofanpage… - giulialiotti__ : RT @LivviElisa: Gf vip 5 Aggiungo Carlotta Sonia e Max Tutti gli altri nel cesso.. #mellos #prelemi #prelemello #ruters #marioermitofanpage… - LivviElisa : Gf vip 5 Aggiungo Carlotta Sonia e Max Tutti gli altri nel cesso.. #mellos #prelemi #prelemello #ruters… - mummyunicorn : @Millyzampa87 Ma il problema è un po di tutti i vip che fanno come vogliono, non solo di Tommaso. Io non ci credo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Sonia

A detta di Giacomo Urtis quella di Adua Del Vesco sarebbe stata una mossa per impietosire Alfonso Signorini e tutto il pubblico del Grande Fratello. 'Rosalinda nemmeno la sentivamo, io e...Dayane Mello ospite di Live Non è la d'Urso questa sera. Nelle storie di Instagram, infatti, proprio la ex amazzone del Grande Fratellosi trovava poche ore fa in macchina conLorenzini : direzione Milano? A quanto pare la risposta è sì. Dayane Mello a Live Non è la d'Urso Gli amici di BubinoBlog hanno riportato in anteprima ...Poi le scuse. E’ aria di tempesta tra Rosalinda Cannavò e Giacomo Urtis. Il chirurgo dei Vip tocca un argomento delicato, e la risposta dell’ex gieffina non si fa attendere. Giacomo Urtis e Sonia Lore ...Ancora al centro dell’attenzione Rosalinda Cannavò dopo la sua partecipazione al GF Vip. L’ex gieffina è stata attaccata ... video che alcuni fans hanno portato alla luce dove Urtis e Sonia Lorenzini ...