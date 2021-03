Francesco Oppini, Dayane sbotta dopo l’ennesimo scivolone: “Che tristezza” (Di lunedì 22 marzo 2021) Dayane Mello ieri sera è stata ospite a Live Non è la d’Urso e Barbara le ha mostrato il video in cui il padre di Francesco Oppini riporta una frase infelice di Jerry Calà. L’ex gieffina con molta diplomazia ha detto che la clip le ha messo tristezza. “Non so se ridere o piangere. Cioè, non so se prendere sul serio questa situazione, riderci , oppure provare tristezza. Questa non è una cosa divertente. Il senso è che comunque lui continua a parlare di me. Io voglio parlare della mia vita e non di lui, non voglio sparlare come fanno gli altri. La figura di me**a la fa lui e non io. Non ha il diritto di parlare così di me. Questo commento del suo papà è triste. Poi ha anche una madre che è stupenda e supporta le donne e lui fa questo?” La fidanzata di Francesco Oppini ... Leggi su biccy (Di lunedì 22 marzo 2021)Mello ieri sera è stata ospite a Live Non è la d’Urso e Barbara le ha mostrato il video in cui il padre diriporta una frase infelice di Jerry Calà. L’ex gieffina con molta diplomazia ha detto che la clip le ha messo. “Non so se ridere o piangere. Cioè, non so se prendere sul serio questa situazione, riderci , oppure provare. Questa non è una cosa divertente. Il senso è che comunque lui continua a parlare di me. Io voglio parlare della mia vita e non di lui, non voglio sparlare come fanno gli altri. La figura di me**a la fa lui e non io. Non ha il diritto di parlare così di me. Questo commento del suo papà è triste. Poi ha anche una madre che è stupenda e supporta le donne e lui fa questo?” La fidanzata di...

