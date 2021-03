Ex birrificio Dormisch, ecco come reinventerebbero l’area Luca Degano e Riccardo Viola (Di domenica 21 marzo 2021) In questi giorni si sta parlando molto dell’ormai fatiscente birrificio Dormisch, in continuo degrado da più di 30 anni. Quello che vi presentiamo è il progetto redatto nel 2016 da Luca Degano e Riccardo ViolaLuca ci spiega: “Ho letto diversi articoli che parlano di una proposta per questa zona, ovvero un altro, l’ennesimo centro commerciale. Non voglio soffermarmi sul giusto o sbagliato di tale proposta, dettata solamente dal rientro di un investimento che sarebbe davvero ingente ma che con una soluzione del genere porterebbe sicuramente dei profitti all’investitore.” Il progetto presentato da Luca e Riccardo, risponde alle esigenze dei residenti, con particolare attenzione agli studenti. Un progetto pensato per la società, per la ... Leggi su udine20 (Di domenica 21 marzo 2021) In questi giorni si sta parlando molto dell’ormai fatiscente, in continuo degrado da più di 30 anni. Quello che vi presentiamo è il progetto redatto nel 2016 daci spiega: “Ho letto diversi articoli che parlano di una proposta per questa zona, ovvero un altro, l’ennesimo centro commerciale. Non voglio soffermarmi sul giusto o sbagliato di tale proposta, dettata solamente dal rientro di un investimento che sarebbe davvero ingente ma che con una soluzione del genere porterebbe sicuramente dei profitti all’investitore.” Il progetto presentato da, risponde alle esigenze dei residenti, con particolare attenzione agli studenti. Un progetto pensato per la società, per la ...

