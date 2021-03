Dl Sostegni: Salvini, 'gridato 'al condono' per stralcio cartelle di 10 anni fa…' (Di domenica 21 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : LA CATTIVERIA Decreto Sostegni, stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro. Salvini ora ne deve 48.995.000 #20marzo… - Agenzia_Ansa : Letta va all'attacco di Salvini. 'Il decreto Sostegni - dice - aiuta lavoratori e imprese. Bene Draghi. Bene i mini… - matteosalvinimi : La mia intervista a @Storace stamane sul @tempoweb. Quello che non hanno fatto Conte e Arcuri in un anno, lo sta fa… - rosanna_vespoli : Che TEATRINO la POLITICA!..#Letta PENSA a COME far VOTI al #PD ma e’ LONTANO anni luce dai PROBLEMI degli #ITALIANI… - Brownfox_51 : RT @valy_s: #Bagnai a @SkyTG24 “Concordo con #Salvini che servirebbe uno scostamento nell’ordine dei 90MLD, poi vedremo. Sappiamo che quest… -