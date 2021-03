Davide muore a 20 anni in un incidente stradale, l’appello della sorella: ‘Aiutatemi a trovare chi ha il suo cuore’ (Di domenica 21 marzo 2021) Otto anni fa, a soli 20 anni Davide ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Fondi, in provincia di Latina. Un ragazzo che, come lo descrive la sorella, era brillante, solare e innamorato della vita. Vita che a lui è stata spezzata negli anni più belli, la stessa vita che però ha donato. Un atto di estrema generosità perché se da una parte c’è la fine e una famiglia disperata, dall’altro c’è l’inizio e la rinascita con un nuovo cuore. Il cuore di Davide che ora batte in un’altra ragazza che, all’epoca dei fatti, aveva circa 17-18 anni. l’appello della sorella per ritrovare la persona che ha il cuore di Davide La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 marzo 2021) Ottofa, a soli 20ha perso la vita in un tragicoa Fondi, in provincia di Latina. Un ragazzo che, come lo descrive la, era brillante, solare e innamoratovita. Vita che a lui è stata spezzata neglipiù belli, la stessa vita che però ha donato. Un atto di estrema generosità perché se da una parte c’è la fine e una famiglia disperata, dall’altro c’è l’inizio e la rinascita con un nuovo cuore. Il cuore diche ora batte in un’altra ragazza che, all’epoca dei fatti, aveva circa 17-18per rila persona che ha il cuore diLa ...

