Covid, Speranza: "Ottimista per l'estate, ma è ancora un momento difficile". Cartabellotta: "Piccoli segnali di rallentamento dei contagi" (Di domenica 21 marzo 2021) Le zone rosse, ormai diffuse in quasi tutta Italia da almeno una settimana, stanno cominciando a produrre i loro effetti sulla curva dei contagi: i positivi aumentano meno velocemente, come dimostra il numero di nuovi casi giornalieri messi a confronto con quelli di sette giorni fa. Negli ultimi 3-4 giorni s'intravedono "Piccoli segnali di rallentamento" dell'andamento dell'epidemia di Covid in Italia, spiega il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. Parlando all'Ansa, spiega che "potrebbero rappresentare l'inizio degli effetti delle nuove misure restrittive, che saranno ben visibili dopo 2-3 settimane dalla loro introduzione". Nel frattempo però, sottolinea lo stesso Cartabellotta, la pressione nei confronti del sistema sanitario resta elevata.

