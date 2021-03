Covid: Faraone (Iv), 'solidarietà a Ronzulli, su social odio inquietante' (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “Desidero esprimere la totale solidarietà mia e di tutti i senatori del gruppo di Italia Viva a Licia Ronzulli, minacciata di morte sui social network dopo aver presentato una proposta di legge che introduce l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. L'esplosione di odio e di aggressività nella rete ha raggiunto livelli inquietanti, ci auguriamo che i responsabili delle minacce verso chiunque rivolte siano individuati e consegnati alla giustizia”. Lo afferma in una nota Davide Faraone, presidente del gruppo parlamentare di Italia Viva del Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “Desidero esprimere la totalemia e di tutti i senatori del gruppo di Italia Viva a Licia, minacciata di morte suinetwork dopo aver presentato una proposta di legge che introduce l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. L'esplosione die di aggressività nella rete ha raggiunto livelli inquietanti, ci auguriamo che i responsabili delle minacce verso chiunque rivolte siano individuati e consegnati alla giustizia”. Lo afferma in una nota Davide, presidente del gruppo parlamentare di Italia Viva del Senato.

