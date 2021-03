Covid | controlli dei carabinieri ad Aversa | oltre 90 persone sanzionate

(Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –90sono statedaiad(Caserta) e nei comuni limitrofi nel corso didel territorio effettuati nella tarda serata di ieri e finalizzati a garantire il rispetto delle restrizioni anti-. In particolare i militari della Compagnia die del X Reggimento Campania hanno sanzionato diciottoper violazione della norma sul coprifuoco (dalle 22 alle 5), ventiquattro perché trovate fuori al proprio comune di residenza, altre trentatréperché sorprese in diversi assembramenti; sette erano invece all’interno di alcuni bar quando sono arrivati i. Duehanno ...

