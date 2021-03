(Di domenica 21 marzo 2021) Sono 20.159 ial test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.832. Sono invece 300 lein un giorno (ieri erano state 401). Il tasso dità in Italia è al 7,3%. Secondo il ministero della Salute, sono stati effettuati 277.086 test in 24 ore, tra tamponi e antigenici.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 20.159 nuovi casi su 277.086 tamponi e altri 300 morti #covid - SkyTG24 : #Covid19, il bollettino ?? 20.159 nuovi casi ?? 300 decessi - TgLa7 : #Covid: 20.159 nuovi #positivi e 300 #vittime - fabbri333 : Covid: 20.159 positivi, 300 vittime - Sanità - - ClinicamenteB : RT @revneD88: Davvero molto strano, ogni volta che arriva il sabato o la domenica e i tamponi diminuiscono, diminuiscono anche i morti. Qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 159

Lecco FM

Enmergenza- 19. La situazione aggiornata in Italia e nel mondo Sono 20.i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.L'aggiornamento quotidiano sui dati dei contagi segnala una lieve diminuzione dei casi Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di contagio dasono stati 20., i morti 300 (ieri erano 401). In totale, i decessi raggiungono quota 104.942, mentre i casi di positività accertata sono 3.376.376. Le persone dimesse nelle ultime 24 ore sono ...“Il nuovo bilancio cerca di continuare gli sforzi intesi a mantenere l'equilibrata stabilità fiscale nel pieno della pandemia di coronavirus ... 2,1 miliardi di sterline (circa 159 milioni di dollari) ...Sono 20.159 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 23.832) a fronte di 277.086 tamponi effettuati su un totale di 46.890.903 da inizio emergenza. E’ ...