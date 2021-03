Cari Giorgetti e Moles | attenzione all’offensiva cinese sui media e fibra

Leggi su formiche

(Di domenica 21 marzo 2021) Due notizie hanno riacceso nelle ultime ore i riflettori sulle relazioni tra Italia e Cina. Prima notizia: ieri è stata inaugurata la nuova rotta ferroviaria da Wuhan, capoluogo della provincia centraledello Hubei in cui il Covid-19 già circolava a ottobre (come rivelato da un recentissimo studio pubblicato su Science) a Milano. Secondo Wuhan Asia-Europe Logistics, il treno X8015 con unco di prodotti elettronici, componenti di auto e forniture per la prevenzione dell’epidemia, passerà per il passo di Alataw in Cina e Duisburg in Germania, arrivando a Milano entro 21 o 22 giorni. Ma, come spesso capita, la notizia è anche chi dà la notizia. In questo caso è l’Ansa, grazie al suo accordo con l’agenzia di stampaXinhua, definita da Reporters Sans Frontières “la più grande agenzia di propaganda al mondo”. “Questo nostro ...