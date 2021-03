Benevento | Vigorito | “Oggi a Torino Davide ha battuto Golia”

(Di domenica 21 marzo 2021) Il presidente delmolto soddisfatto per il successo della sua squadra sul terreno della Juventus, ha condiviso il suo pensiero ai microfoni di Sky: "Grande gioia stasera ed è questo il bello del calcio. Il ds Fa per la felicità mi ha sollevato da terra e ha accusato il classico colpo della strega. Non si è ricordato che sono troppo pesante nonostante il mio metro e 60. Dopo la vittoria dimi hanno chiamato tante persone ma sono le stesse che domenica scorsa sono rimaste in silenzio. Il calcio a volte è strano eha. I tifosi meritavano questa soddisfazione anche perchè sono stati assenti in questo anno difficile". caption id="attachment 1111023" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ...

È la prima vittoria delin casa della Juventus, è un'impresa storica della famiglia, di Inzaghi, dei suoi calciatori, che adesso possono guardare con maggiore ottimismo alle ...'Giornata storica per iled anche per la città ' . Mi spiace che non si possa scendere in piazza . Grazie, grazie Inzaghi , grazie ragazzi , a nome della città.' Così il sindaco Mastella su Facebook.Nel post partita di Juventus-Benevento, dopo un breve siparietto con mister Inzaghi, il Presidente Oreste Vigorito ha commentato la ...“Giornata storica per il Benevento e anche per la città”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, commenta in un post la vittoria della squadra allenata da Filippo Inzaghi in casa della Juven ...