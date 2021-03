Terra Santa: presto potrebbe arrivare la notizia che tutti aspettano (Di sabato 20 marzo 2021) Con le vaccinazioni di massa promosse a tamburo battente dal governo israeliano, potrebbero arrivare buone notizie sul fronte della Terra Santa. Le celebrazioni per la Pasqua si annunciano meno ‘dimesse’ rispetto allo scorso anno, mentre l’introduzione del Green Pass (passaporto vaccinale), dovrebbe favorire la graduale ripresa delle attività turistiche. Non più una Pasqua “dimessa e L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 20 marzo 2021) Con le vaccinazioni di massa promosse a tamburo battente dal governo israeliano,robuone notizie sul fronte della. Le celebrazioni per la Pasqua si annunciano meno ‘dimesse’ rispetto allo scorso anno, mentre l’introduzione del Green Pass (passaporto vaccinale), dovrebbe favorire la graduale ripresa delle attività turistiche. Non più una Pasqua “dimessa e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : Terra Santa Fratelli tutti: Uisg, dal 26 marzo il ciclo d'incontri "Sisters Empowering Women" A moderare l'incontro sarà Elisabeth Beton Delègue, ambasciatrice di Francia presso la Santa Sede. La diretta live è su: www.youtube.com/c/UISGRome. Per questo incontro sarà disponibile la traduzione ...

Dai Fanti di Castel Condino un regalo per Papa Francesco ... del cardinale Re (jn foto) alla celebrazione della Santa Messa del 13 settembre 2015, ma anche di ... "Veniamo da un mondo contadino, fatto da persone dedite alla terra e all'allevamento del bestiame. ...

La teoria degli angeli La fede è sempre un qualcosa di strettamente personale che ognuno vive a modo proprio al di là anche della frequentazione alle messe in Chiesa il sa ...

