Taranto: in quindici nel bar a mezzanotte, intervento della polizia Disposta la chiusura del locale per cinque giorni (Di sabato 20 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Il personale della Squadra Volante, intorno alle mezzanotte di ieri, transitando in una deserta via Cesare Battisti, ha notato un giovane ragazzo che, alla vista dell'auto di servizio, in tutta fretta si è infilato in un portone. Insolito movimento che ha insospettito i poliziotti che lo hanno seguito per approfondire la questione. Gli agenti, entrando all'interno del portone, hanno udito in maniera chiara voci e musica provenire dalla porta d'ingresso laterale di un bar la cui saracinesca sulla pubblica via era completamente abbassata. Supponendo che all'interno fossero presenti delle persone, i poliziotti hanno chiesto di aprire la porta, ma dopo numerosi tentativi rimasti inascoltati, hanno atteso l'arrivo di altre Volanti presenti sul territorio per poi provare ad alzare la ...

