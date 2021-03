Spezia | Piccoli è il calciatore con la migliore percentuale realizzativa della Serie A

(Di sabato 20 marzo 2021) Record interessante per Robertoche si dimostra un fattore importante per loalla ricercasalvezza. Come evidenziato da Opta, il giovane attaccante è infatti il migliorA per(4 reti con 11 tiri) tra coloro che hanno tentato almeno 10 conclusioni. Numeri fondamentali per il, classe 2001, di proprietà dell’Atalanta. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

infoitsport : Spezia, super Piccoli vuole l'Under 21: 'Ci avevo fatto un pensierino. Aspetto una chiamata' - tuttoatalanta : Spezia, super Piccoli: è il miglior giocatore della A per rapporto tiri/gol - infoitsport : Serie A, Spezia-Cagliari 2-1: decidono Piccoli e Maggiore - infoitsport : Piccoli stende il Cagliari: un gol per lo Spezia e un messaggio all’Atalanta - infoitsport : Spezia-Cagliari 2-1: Piccoli e Maggiore stendono i sardi -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Piccoli

Robertoè il giocatore con la migliore percentuale realizzativa in questa Serie A: record per l'attaccante dello ...... Farias con una rabona dà il via ad una rapida ripartenza che portanelle condizioni di calciare ma il suo tiro è impreciso. Nella ripresa cambia tutto ed è loa costruire la prima ...E’ spianato invece quello dello Spezia che torna alla vittoria dopo cinque turni di campionato e batte la squadra di Semplici per 2-1 grazie ad un colpo di testa di Piccoli e una conclusione al volo ...Roberto Piccoli è il giocatore con la migliore percentuale realizzativa in questa Serie A: record per l’attaccante dello Spezia Roberto Piccoli è il giocatore con la migliore percentuale realizzativa ...