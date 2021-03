Scossa di Ml 7.0 a Nord-Est di Tokio in Giappone (Video) (Di sabato 20 marzo 2021) Terremoto in Giappone Scossa di Ml 7.0 a Nord-Est di Tokio. Inizialmente le autorità avevano diramato un allarme tsunami per il versante Nord-orientale del Giappone: il rischio fortunatamente è già stato scongiurato Scossa di Ml 7.0 in Giappone si è verificata una potente Scossa di terremoto di magnitudo 7.0. La Scossa è stata registrata nella regione del Tohoku, a Leggi su periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) Terremoto indi Ml 7.0 a-Est di. Inizialmente le autorità avevano diramato un allarme tsunami per il versante-orientale del: il rischio fortunatamente è già stato scongiuratodi Ml 7.0 insi è verificata una potentedi terremoto di magnitudo 7.0. Laè stata registrata nella regione del Tohoku, a

