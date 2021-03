Rocket League, ufficiale l’ingresso di FaZe Clan con il team The Peeps (Di sabato 20 marzo 2021) FaZe Clan ha appena annunciato il suo ingresso ufficiale nel mondo esports di Rocket League. La famosa organizzazione, una delle più importanti al mondo nel settore esports, ha infatti ingaggiato il team nordamericano precedentemente noto con il nome “The Peeps”. Dopo essere riuscita a mettere su le migliori squadre possibili in giochi come Call of Duty, Counter-Strike e Fortnite, ottenendo una serie di prestigiosi trofei, l’obiettivo di FaZe Clan è quindi quello di riuscire ad arrivare alle vette più alte di Rocket League, magari replicando gli stessi trionfi ottenuti negli altri giochi. Nel comunicato di ieri, venerdì 19 marzo, l’organizzazione ha reso noti anche i nomi dei giocatori che faranno ... Leggi su esports247 (Di sabato 20 marzo 2021)ha appena annunciato il suo ingressonel mondo esports di. La famosa organizzazione, una delle più importanti al mondo nel settore esports, ha infatti ingaggiato ilnordamericano precedentemente noto con il nome “The”. Dopo essere riuscita a mettere su le migliori squadre possibili in giochi come Call of Duty, Counter-Strike e Fortnite, ottenendo una serie di prestigiosi trofei, l’obiettivo diè quindi quello di riuscire ad arrivare alle vette più alte di, magari replicando gli stessi trionfi ottenuti negli altri giochi. Nel comunicato di ieri, venerdì 19 marzo, l’organizzazione ha reso noti anche i nomi dei giocatori che faranno ...

Advertising

bigdarktiger : La Partita PIÙ LUNGA del MONDO! w/Stef *Pazzesco* - Rocket League - kth95v_ : io e ale non siamo portate per rocket league - verdem_ : disinstallati, fortnite fa schifo, rocket league è ok - SicilyZio : ragazzi Vi aspetto su Twitch pomeriggio #[Rocket League#ziosicilyTwitch?? #zio_sicily??? ????? - 4l3s5andr0 : Io ed i miei amici quando giochiamo a Rocket League. #RocketLeague #cars #EpicGames -