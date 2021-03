“Questo è il vero colore dei miei occhi”. Akash Kumar, mistero risolto. È proprio il naufrago a raccontare la verità (Di sabato 20 marzo 2021) Akash Kumar, il modello e attore dagli occhi di ghiaccio che, complice il suo bel faccino e il fisico statuario, ha deciso di intraprendere la carriera da modello che l’ha portato, in pochissimo tempo, a cambiare totalmente le sue abitudini e il suo stile di vita è uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ma il modello non è nuovo al mondo della televisione, perché in passato ha partecipato a ”Ballando con le stelle 13”, nel 2014 a Temptation Island, dove ha ricoperto il ruolo di uno dei tentatori – si faceva chiamare Andrea – mentre nel 2016 a Ciao Darwin si è presentato come Pablo a Paolo Bonolis. Poi, due anni dopo, rieccolo sul piccolo schermo ma in Rai, a Ballando con le Stelle e con il nome di Akash. “Il mio vero nome è Akash Kumar. Pablo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 20 marzo 2021), il modello e attore daglidi ghiaccio che, complice il suo bel faccino e il fisico statuario, ha deciso di intraprendere la carriera da modello che l’ha portato, in pochissimo tempo, a cambiare totalmente le sue abitudini e il suo stile di vita è uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ma il modello non è nuovo al mondo della televisione, perché in passato ha partecipato a ”Ballando con le stelle 13”, nel 2014 a Temptation Island, dove ha ricoperto il ruolo di uno dei tentatori – si faceva chiamare Andrea – mentre nel 2016 a Ciao Darwin si è presentato come Pablo a Paolo Bonolis. Poi, due anni dopo, rieccolo sul piccolo schermo ma in Rai, a Ballando con le Stelle e con il nome di. “Il mionome è. Pablo ...

Advertising

Link4Universe : Non posso dire lo stesso per il mito del rubare le donne perché convivo con due ragazze italiane quindi questo è tu… - pfmajorino : Secondo #Zaia, quello bravo, il caregiver è un 'autista'. Ma ci rendiamo conto del livello? Le regioni gestiscono… - AlbertoBagnai : @caposounion @RaiNews Anche l'Rt è fascista finché non lo usa la sinistra! Triste, ma fattualmente vero. Se non usc… - Graziel28460337 : RT @VickyM_83: Perché ' L'INVISIBILE È ESSENZIALE AGLI OCCHI'.Come abbiamo potuto credere che questo fosse stato un errore? Definito da Giu… - MonikaB84839122 : @GF_diretta Bravo Andrea non avevo dubbi ,sei così vero che anche questo ti fa onore ,siamo compaesani felice di e… -