Psg, Leonardo ottimista verso sfida col Bayern Monaco: “I più in forma ma vogliamo andare avanti fino alla fine” (Di sabato 20 marzo 2021) Il sorteggio di Champions League per i quarti di finale e il successivo percorso sino all'ultimo appuntamento di Istanbul ha finalmente preso vita nelle scorse ora. Decisi gli accoppiamenti dove spicca il "rematch" della finalissima della passata annata tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.Saranno proprio queste due potenze a sfidarsi in una delle gare che si annuncia più avvincenti del prossimo turno. A commentare il sorteggio e le ambizioni della propria società è stato il direttore sportivo del Psg Leonardo intervistato da RMC Sport.Leonardo: "Bayern la più in forma ma vogliamo andare avanti"caption id="attachment 822923" align="alignnone" width="594" Leonardo, Getty Images/caption"Sarà ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 marzo 2021) Il sorteggio di Champions League per i quarti di finale e il successivo percorso sino all'ultimo appuntamento di Istanbul ha finalmente preso vita nelle scorse ora. Decisi gli accoppiamenti dove spicca il "rematch" della finalissima della passata annata trae Paris Saint-Germain.Saranno proprio queste due potenze arsi in una delle gare che si annuncia più avvincenti del prossimo turno. A commentare il sorteggio e le ambizioni della propria società è stato il direttore sportivo del Psgintervistato da RMC Sport.: "la più inma"caption id="attachment 822923" align="alignnone" width="594", Getty Images/caption"Sarà ...

