Porto, follia Conceicao: viene quasi alle mani con l’allenatore avversario, rischia un lungo stop (VIDEO) (Di sabato 20 marzo 2021) Sergio Conceicao, ma cosa fai? Raptus di follia del tecnico del Porto, che dopo aver eliminato la Juventus pochi giorni fa si rende invece protagonista adesso di un episodio davvero spiacevole. L’allenatore Portoghese ed ex giocatore dell’Inter, nella vittoria dei suoi contro il Portimonense è quasi venuto alle mani con l’allenatore avversario Paulo Sergio, dopo essere stato peraltro espulso dall’arbitro. A questo punto per lui il rischio è di una lunga squalifica. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Sergio, ma cosa fai? Raptus didel tecnico del, che dopo aver eliminato la Juventus pochi giorni fa si rende invece protagonista adesso di un episodio davvero spiacevole. L’natoreghese ed ex giocatore dell’Inter, nella vittoria dei suoi contro il Portimonense èvenutocon l’natorePaulo Sergio, dopo essere stato peraltro espulso dall’arbitro. A questo punto per lui il rischio è di una lunga squalifica. In alto il. SportFace.

