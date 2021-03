Open Arms, la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per Salvini. “Sussisteva l’obbligo di salvataggio” (Di sabato 20 marzo 2021) La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex ministro dell’Interno e leader dell Lea, Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio nell’ambito del procedimento per il caso Open Arms. Il leader del Carroccio è accusato di avere trattenuto illecitamente i migranti a bordo della nave della Ong spagnola nell’agosto del 2019. “Gli obblighi di diritto internazionali che gravano sullo Stato italiano dal punto di vista normativo – ha detto il pm Gery Ferrara nel corso dell’udienza preliminare sul caso Open Arms – fanno ritenere che Sussisteva l’obbligo di salvataggio da parte del comandante della nave e della cooperazione dello ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Ladihaildell’ex ministro dell’Interno e leader dell Lea, Matteo, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio nell’ambito del procedimento per il caso. Il leader del Carroccio è accusato di avere trattenuto illecitamente i migranti a bordo della nave della Ong spagnola nell’agosto del 2019. “Gli obblighi di diritto internazionali che gravano sullo Stato italiano dal punto di vista normativo – ha detto il pm Gery Ferrara nel corso dell’udienza preliminare sul caso– fanno ritenere chedida parte del comandante della nave e della cooperazione dello ...

