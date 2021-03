Mihajlovic: «Da piccolo sognavo un camion di banane, perché mia madre non poteva permettersele» (Di sabato 20 marzo 2021) Tuttosport intervista l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic. Un mese fa ha incontrato il Papa. La definisce un’esperienza indimenticabile. «Ho avuto una grandissima impressione perché è un uomo saggio, simpatico e anche con la battuta pronta. Sono andato con mia moglie e mia suocera e quando le ho presentate mi ha detto, ‘Ti dovrebbero fare santo subito visto che ti sei portato anche la suocera!’». Un incontro di tre ore che a lui è sembrato volare. Parla di sé, di come la malattia lo ha cambiato. «Io ho tanti vizi. Diciamo che la qualità migliore è che non mollo mai. Non mi do per vinto, sono sempre positivo e penso positivo. E nei momenti negativi cerco sempre di trovare il lato buono e con quello cerco di andare sino in fondo. Difetti ne ho tanti anche se con gli anni li ho un po’ migliorati. Uno che ho sempre avuto è stato quello di non ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 marzo 2021) Tuttosport intervista l’allenatore del Bologna, Sinisa. Un mese fa ha incontrato il Papa. La definisce un’esperienza indimenticabile. «Ho avuto una grandissima impressioneè un uomo saggio, simpatico e anche con la battuta pronta. Sono andato con mia moglie e mia suocera e quando le ho presentate mi ha detto, ‘Ti dovrebbero fare santo subito visto che ti sei portato anche la suocera!’». Un incontro di tre ore che a lui è sembrato volare. Parla di sé, di come la malattia lo ha cambiato. «Io ho tanti vizi. Diciamo che la qualità migliore è che non mollo mai. Non mi do per vinto, sono sempre positivo e penso positivo. E nei momenti negativi cerco sempre di trovare il lato buono e con quello cerco di andare sino in fondo. Difetti ne ho tanti anche se con gli anni li ho un po’ migliorati. Uno che ho sempre avuto è stato quello di non ...

