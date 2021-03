Le Iene, i video della puntata in onda ieri 19 marzo su Italia 1 (Di sabato 20 marzo 2021) Le Iene Show, video della puntata di venerdì 19 marzo 2021 in onda su Italia 1 con Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Venerdì 19 marzo 2021, su Italia 1 andrà in onda un nuovo appuntamento con Le Iene Show, il programma di servizi e inchieste ideato da Davide Parenti, tornato quindi al classico doppio appuntamento settimanale. L’appuntamento di stasera è previsto alle 21:20 circa su Italia 1. La puntata di stasera è condotta da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. I due presenteranno i tanti servizi della serata sulla stretta attualità. Ma non mancheranno inchieste, servizi di denuncia, interviste e scherzi, affidati agli inviati del ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 20 marzo 2021) LeShow,di venerdì 192021 insu1 con Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Venerdì 192021, su1 andrà inun nuovo appuntamento con LeShow, il programma di servizi e inchieste ideato da Davide Parenti, tornato quindi al classico doppio appuntamento settimanale. L’appuntamento di stasera è previsto alle 21:20 circa su1. Ladi stasera è condotta da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. I due presenteranno i tanti serviziserata sulla stretta attualità. Ma non mancheranno inchieste, servizi di denuncia, interviste e scherzi, affidati agli inviati del ...

Advertising

redazioneiene : È possibile vivere senza acqua e con la muffa in 20 metri quadri? @GiovannaNinaPal ci racconta la storia di questa… - redazioneiene : #MatteoViviani e Riccardo Spagnoli tornano a parlarci del caso della nostra connazionale Silvia Romano rapita in Ke… - redazioneiene : Abbiamo speso molto per formare i #navigator, ma tra pochi giorni i loro contratti scadranno: @gaetanopecoraro ci… - weimaster : RT @redazioneiene: “La mia vita si è distrutta in un attimo”: @roberta_rei incontra la vedova del giornalista assassinato #Khashoggi, che… - AnnaCongelata6 : La vedova del giornalista Khashoggi ha una domanda per Matteo Renzi - Le Iene -