Juventus, Pirlo: “Possiamo mettere pressione ai nerazzurri, felice se resta Ronaldo. Rinvio Inter? Loro fortunati, la sosta…” (Di sabato 20 marzo 2021) La Juventus scalda i motori in vista del match contro il Benevento.Dopo Cagliari, la Juventus è decisa a tornare in campo per continuare a vincere in vista del rush finale di campionato. Ad attendere i bianconeri, dopo i tre successi di fila, ci sarà il Benevento: un'occasione ghiottissima per la "Vecchia Signora", che potrà accorciare sull'Inter, approfittando del Rinvio della gara contro il Sassuolo. Un obiettivo analizzato alla vigilia dal tecnico Andrea Pirlo in conferenza stampa."Gara particolare, importante, viene prima della sosta e i ragazzi potrebbero già pensare a quello. Il Benevento non sta attraversando un ottimo momento ma è una squadra importante, cercherà di fare risultato, conosco bene l'allenatore (Inzaghi, ndr) e dovremo stare molto attenti. Scudetto? Possiamo ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 marzo 2021) Lascalda i motori in vista del match contro il Benevento.Dopo Cagliari, laè decisa a tornare in campo per continuare a vincere in vista del rush finale di campionato. Ad attendere i bianconeri, dopo i tre successi di fila, ci sarà il Benevento: un'occasione ghiottissima per la "Vecchia Signora", che potrà accorciare sull', approfittando deldella gara contro il Sassuolo. Un obiettivo analizzato alla vigilia dal tecnico Andreain conferenza stampa."Gara particolare, importante, viene prima della sosta e i ragazzi potrebbero già pensare a quello. Il Benevento non sta attraversando un ottimo momento ma è una squadra importante, cercherà di fare risultato, conosco bene l'allenatore (Inzaghi, ndr) e dovremo stare molto attenti. Scudetto?...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, 15 vittorie di fila e lo scudetto è servito: facile, no? #Pirlo studia tre esempi - juventusfc : E' arrivato Mister @Pirlo_official Le sue parole LIVE ?? - JuventusTV : Tris di LIVE oggi ?? ?? Alle 14:30 in campo le #JuventusWomen per #FiorentinaJuve ?? Alle 15:00 le parole di Miste… - fainformazione : Ronaldo resta alla Juve Nella conferenza stampa per la presentazione della prossima sfida che vedrà impegnata la J… - fainfosport : Ronaldo resta alla Juve Nella conferenza stampa per la presentazione della prossima sfida che vedrà impegnata la J… -